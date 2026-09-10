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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 2:1 с «Северсталью»: «Тяжело было найти ключики. Много теряли шайбу в средней зоне. Здорово, что победили, такие игры тоже нужны»

Главный тренер « Локомотива »  Дмитрий Квартальнов  подвел итоги матча с « Северсталью » (2:1 ОТ). «Локомотив» на 56-й минуте сравнял счет, забросив в большинстве.

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