Какие ошибки совершают водители при остановке инспектором ГИБДД

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблема не водителях, а беспределе сотрудников ГИБДД. Как только появится личная ответственность их перед водителями, их санет как минимум на 99%. Прежде чем в чем то обвинить водителя он подумает, сколько ему за превышение полномочий придется выплатить с учетом морально ущерба в 10 кратном размере от штрафа...