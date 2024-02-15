В большинстве случаев инспектора ГИБДД останавливают водителя не для проверки документов, а для того чтобы выписать штраф.
Какие ошибки совершают водители при остановке инспектором ГИБДД
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема не водителях, а беспределе сотрудников ГИБДД. Как только появится личная ответственность их перед водителями, их санет как минимум на 99%. Прежде чем в чем то обвинить водителя он подумает, сколько ему за превышение полномочий придется выплатить с учетом морально ущерба в 10 кратном размере от штрафа...
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