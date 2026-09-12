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Север Пресс

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Жители Ямала поверят здоровье по акции «Трезвый Север»

Жители Ямала поверят здоровье по акции «Трезвый Север»

На Ямале стартовала акция «Трезвый Север» к Всероссийскому дню трезвости. Северяне смогут пройти профилактические обследования и получить консультации врачей, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

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