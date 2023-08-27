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    👍"Натовская техник...

Жандармы и теория вероятности

Жандармы и теория вероятности

Пост выходного дня. Ну, почти…Отвлечёмся в честь выходного (ну невозможно постоянно писать на серьёзные темы, нужно переключаться).

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