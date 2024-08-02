Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не писали прошения о помиловании

Журналист Владимир Кара-Мурза*, который был отправлен в Германию в рамках обмена заключенными, заявил, что он и бывший московский муниципальный депутат Илья Яшин* не писали прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина.
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