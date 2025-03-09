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Царьград

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Постправда - наша новая реальность. Как работает "пинок Трампа", и о чём врал Лондон

Постправда - наша новая реальность. Как работает "пинок Трампа", и о чём врал Лондон

Каждый человек знаком с понятием "фейк", знает, что такое "фейк ньюс", знает, что такое дезинформация, но, скорее всего, никогда не слышал термин "постправда".

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