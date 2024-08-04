Израиль сосредоточился на уничтожении туннелей ХАМАС у границы с Египтом

Все оперативные усилия Армии Израиля в секторе Газа сосредоточены на обнаружении и уничтожении подземных туннелей радикального палестинского движения ХАМАС в так называемом Филадельфийском коридоре на границе анклава с Египтом, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 4 августа в ходе брифинга.