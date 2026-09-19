Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Путин посоветовал россиянину сделать подарок жене на сэкономленные из-з газификации деньги

Путин посоветовал россиянину сделать подарок жене на сэкономленные из-з газификации деньги

Семья из Ульяновской области за три года сэкономила более 170 тысяч рублей Во время видеоконференции, посвященной открытию объектов социальной газификации, президент России Владимир Путин пообщался с жителем Ульяновской области Виктором Фоминым, пишут РИА Новости.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым