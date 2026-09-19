Путин посоветовал россиянину сделать подарок жене на сэкономленные из-з газификации деньги

Семья из Ульяновской области за три года сэкономила более 170 тысяч рублей Во время видеоконференции, посвященной открытию объектов социальной газификации, президент России Владимир Путин пообщался с жителем Ульяновской области Виктором Фоминым, пишут РИА Новости.