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Закон и Порядок

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  • Boris Voronin
    Азеры ВСЕГДА были продажными... Вся храбрость джигитов из Азербайджана ВСЕГДА связана с ножами и пистолетами, без них...Азербайджанцы нас...
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    Правильно говоришь, товарищ, власть-то антинародная! А ты - - плоь от плоти власти. Маладэц, слюшай!Карен Шахназаров:...

Намаз в общественных местах вне закона

Намаз в общественных местах вне закона

В России медленно, но верно формируется практика наказания за совершение намаза в общественных местах Наше внимание привлекло решение Люблинского районного суда города Москвы по делу № 05-3361/2024: Гражданин Таджикистана Якубов А.

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