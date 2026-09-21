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Андрей Туполев победил в проекте «Народное вече-2026»

Андрей Туполев победил в проекте «Народное вече-2026»

Андрей Туполев победил в проекте «Народное вече-2026» в Тверской области. Он набрал свыше 41,6 тысячи голосов.

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