Депутаты обсудят внедрение туристического налога в Барнауле

Налог составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года В Барнаульской гордуме готовы принять решение о введении туристического налога в городе, сообщила "Банкфаксу" председатель БГД Галина Буевич.
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