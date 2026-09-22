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Пятый канал

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Стала известна дата прощания с умершим актером Тимофеем Уховым

Стала известна дата прощания с умершим актером Тимофеем Уховым

Актера Тимофея Ухова, ушедшего из жизни в 54 года, кремируют. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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