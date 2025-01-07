Тренер Овечкина по ОФП: «Александр – большой патриот, использует любую возможность сыграть за сборную. Быть участником таких соревнований очень важно для него»

– Всем известно, как Александр любит сборную России. Насколько, на ваш взгляд, ему было бы важно сыграть за национальную команду на Олимпиаде в 2026 году? – Я уверен, что Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны с Россией, со сборной России.