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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» продлил вратаря Монтембо на 3 года с кэпхитом 3,15 млн долларов

Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Средняя зарплата 27-летнего игрока за сезон составит 3,15 миллиона долларов.

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