Анастасия Ракова рассказала о спасении пациентки с редчайшим раком почки в Боткинской больнице

После операции пациентка провела сутки в реанимации Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина успешно провели сложную многоэтапную операцию на почке у пациентки с редким типом рака.