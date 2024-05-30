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Петербургский дневник

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Российские ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией Краснодарского края

Российские ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией Краснодарского края

Это произошло утром 30 мая Минобороны России сообщило, что утром 30 мая средства противовоздушной обороны страны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Краснодарского края.

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