На фото показали сотни подержанных Li Auto, которые уходят из Китая на экспорт. Пользователи считают, что «данные о рекордных продажах Li Auto фальсифицированы»

В Сети распространились фотографии автомобилей Li Auto, которые заполнили огромные парковки. Одновременно с этим в Weibo распространился слух о том, что «данные о рекордных продажах Li Auto фальсифицированы».
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