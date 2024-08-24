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С 18 августа граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз

С 18 августа граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз

С 18 августа граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз Юлия ЧелкановаС 18 августа жители нашего города, достигшие возраста от 59 до 83 лет, смогут воспользоваться уникальной возможностью, которая сделает их досуг более ярким и насыщенным.

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