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Международные военные альпинисты конкурса «Эльбрусское кольцо-2022» преодолели горные реки в ходе совершения марша на Эльбрус

Международные военные альпинисты конкурса «Эльбрусское кольцо-2022» преодолели горные реки в ходе совершения марша на Эльбрус

Группы выполнили две специальные задачи «Параллельная переправа» через реку Баксан и «Навесная переправа» через реку Терскол в одноименном ущелье.

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