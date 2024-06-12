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МИД: Индия будет представлена «на должном уровне» на конференции по Украине

МИД: Индия будет представлена «на должном уровне» на конференции по Украине

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, будет представлена на «должном уровне». С соответствующим заявлением выступили в индийском министерстве иностранных дел, информирует РИА Новости.

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