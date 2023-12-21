В Центре Мешалкина спасли младенца с гипоксией, синим пороком сердца и ковидом

В новосибирском Центре им. Мешалкина врачи спасли 4-месячную Малику из Таджикистана. У девочки, родившейся в июле этого года, был диагностирован редкий так называемый синий порок сердца: у нее оказался только 1 желудочек и 1 предсердие вместо 4 камер сердца.