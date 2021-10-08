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20 нашкодивших собак, которые ни капли не жалеют о своих преступлениях

Наши любимые собаки обожают устраивать разные шалости, иногда принося немного убытков хозяйскому имуществу – но мы любим их несмотря ни на что! Взгляните на эти дурашливые мохнатые мордочки, которые натворили делов, и совсем не жалеют об этом.

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