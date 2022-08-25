Франция займется изучением «колониального прошлого» в отношениях с Алжиром

Во Франции будет создана комиссия для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром, заявил французский президент Эммануэль Макрон на встрече с президентом Алжира Абельмаджидом Теббуном.
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