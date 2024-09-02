Риелторы назвали долю новостроек Москвы со школами и детсадами

Образовательная инфраструктура запланирована в 49% проектов на первичном рынке Старой Москвы На рынке новостроек Старой Москвы собственные школы или детские сады предусмотрены в 145 из 296 жилых комплексов (без учета элитного сегмента).
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