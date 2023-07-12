Саммит НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) ещё не начался, но основные направления и параметры нового генерального плана развёртывания сил альянса против России в Европе уже известны.

ФОТО: DROP OF LIGHT / SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ТРИ ПЛАНА УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКИХ: СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ САММИТА НАТО Итогом саммита НАТО в Вильнюсе станет масштабное наращивание численности войск вдоль всех наших западных границ.
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