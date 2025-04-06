Швыдкой заявил о готовности России сотрудничать с Арменией

Российская Федерация готова сотрудничать с Арменией. Об этом заявил журналистам в Ереване специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости.
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