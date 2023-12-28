Число врачебных онлайн-консилиумов превысило в 2023 году 800 тыс.

Более 800 тыс. онлайн-консультаций или консилиумов, на которых врачи при помощи телемедицинских технологий обсуждали спорные ситуации и тактику лечения пациентов, состоялись за первые девять месяцев 2023 года, сообщили «Известиям» в Минздраве.