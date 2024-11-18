Кому достанется наследие легендарной актрисы Светланы Светличной Ольга ВайленкоСветлана Светличная, культовая актриса советского кино, вошла в историю благодаря ярким ролям в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука» и «Стряпуха».
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