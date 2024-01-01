«Сухой сок» для кожи и волос: зачем нужны фруктовые пудры?

Авокадо, виноград, помидор и ягоды годжи – современные косметические препараты содержат больше фруктов, овощей и ягод, чем тарелка для обеда! Впрочем, крем с экстрактом, допустим, зеленого яблока, удивления не вызывает.
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