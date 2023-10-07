В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина

Дома жителя донского региона ждёт супруга с годовалым ребёнком.В городе Таганрог Ростовской области неожиданно пропал 35-летний Дмитрий Ветров, который вечером в среду, четвёртого октября, вышел с работы, но до дома так и не добрался.