В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина

Дома жителя донского региона ждёт супруга с годовалым ребёнком.В городе Таганрог Ростовской области неожиданно пропал 35-летний Дмитрий Ветров, который вечером в среду, четвёртого октября, вышел с работы, но до дома так и не добрался.
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