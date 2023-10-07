Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 924 подписчика

В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина

В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина

Дома жителя донского региона ждёт супруга с годовалым ребёнком.В городе Таганрог Ростовской области неожиданно пропал 35-летний Дмитрий Ветров, который вечером в среду, четвёртого октября, вышел с работы, но до дома так и не добрался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх