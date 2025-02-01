Февральские новшества: маткапитал подрос, наставники для подростков и другое

Февраль стучится в двери не только морозами, но и новыми законами. Кто-то радуется прибавке к материнскому капиталу, а кто-то хватается за голову от новых ограничений.
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