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Февральские новшества: маткапитал подрос, наставники для подростков и другое

Февральские новшества: маткапитал подрос, наставники для подростков и другое

Февраль стучится в двери не только морозами, но и новыми законами. Кто-то радуется прибавке к материнскому капиталу, а кто-то хватается за голову от новых ограничений.

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