В Самарской области полицейские оказали помощь соотечественнице в получении временного убежища на территории РФ

В Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области за помощью обратилась 51-летняя женщина, которая прибыла в Самарскую область в 2003 году по паспорту гражданина республики Узбекистан, срок действия которого истек в сентябре 2017 года.