В Самарской области полицейские оказали помощь соотечественнице в получении временного убежища на территории РФ

В Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области за помощью обратилась 51-летняя женщина, которая прибыла в Самарскую область в 2003 году по паспорту гражданина республики Узбекистан, срок действия которого истек в сентябре 2017 года.
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