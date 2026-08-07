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Калуга-поиск

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МЧС: на Калужскую область надвигаются ливни, грозы и град

МЧС: на Калужскую область надвигаются ливни, грозы и град

В Калужской области ожидается ухудшение погоды, предупредили спасатели. По данным Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час 7 августа и до утра 8 августа местами пройдут ливневые дожди, грозы и возможен град.

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