МЧС: на Калужскую область надвигаются ливни, грозы и град

В Калужской области ожидается ухудшение погоды, предупредили спасатели. По данным Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час 7 августа и до утра 8 августа местами пройдут ливневые дожди, грозы и возможен град.