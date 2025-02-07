Невероятно дешёвый процессор Ryzen 5 7400F оказался с подвохом под крышкой

Ryzen 5 7400F, который вышел с неожиданной низкой ценой, оказался с небольшим подвохом. Технически он не отличается от Ryzen 5 7500F, только частота на 200 МГц ниже, но при этом разница в цене около 50 долларов.
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