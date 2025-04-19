Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве

Приглашение на Парад Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве получил министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо, заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас, 19 апреля сообщает РИА Новости.
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