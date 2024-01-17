Вернувшись на работу после отпуска, я неожиданно для себя поняла, что с удовольствием побыла бы ещё пару недель среди седых гор и чистого воздуха.
Противная бабка не хотела пускать в автобус женщину на костылях
Комментарии
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Елена Воскресенская
Не кажется вам странным, если всегда хотели спросить, то почему ни разу этого не сделали?))
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4 час.
Майя Maja
Спрашивала. В ответ физиономии противогазом и возмущений в 10 раз больше. Прям сразу здоровыми от возмущения становятся. Откуда сразу силушка-то берется, дивилась я)) А вы что подумали?))
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3 час.
Элина Морозова
Тоже такое наблюдала))
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1 час.
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