ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Противная бабка не хотела пускать в автобус женщину на костылях

Противная бабка не хотела пускать в автобус женщину на костылях

Вернувшись на работу после отпуска, я неожиданно для себя поняла, что с удовольствием побыла бы ещё пару недель среди седых гор и чистого воздуха.

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Комментарии
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Елена Воскресенская
Не кажется вам странным, если всегда хотели спросить, то почему ни разу этого не сделали?))
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4 час.
Майя Maja
Спрашивала. В ответ физиономии противогазом и возмущений в 10 раз больше. Прям сразу здоровыми от возмущения становятся. Откуда сразу силушка-то берется, дивилась я)) А вы что подумали?))
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3 час.
Элина Морозова
Тоже такое наблюдала))
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1 час.

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