Что с нами не так? Почему у нас в обществе оправдывают Исинбаеву и предателей вообще всё чаще

Причём делают это отчаянно, видимо, искренне веруя в свою правоту. Немало гневных комментариев получила наша публикация под заголовком: «Вяльбе назвала Исинбаеву предателем», суть которых – не трогайте спортсменку, она имела полное право уехать, отказаться от страны, и даже было сравнение её предательства со сменой работы: «Нет, это не предательство.