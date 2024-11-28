Что с нами не так? Почему у нас в обществе оправдывают Исинбаеву и предателей вообще всё чаще

Причём делают это отчаянно, видимо, искренне веруя в свою правоту. Немало гневных комментариев получила наша публикация под заголовком: «Вяльбе назвала Исинбаеву предателем», суть которых – не трогайте спортсменку, она имела полное право уехать, отказаться от страны, и даже было сравнение её предательства со сменой работы: «Нет, это не предательство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии