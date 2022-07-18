«Денвер» продлил контракт с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом

«Денвер» объявил о продлении контракта с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом (29 лет, 196 см). По информации инсайдеров, соглашение рассчитано на 2 года и 30 миллионов долларов.
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