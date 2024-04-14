Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • tatyanadavydkina
    Молодец! Если бы Додон сопли не жевал то в Молдавии уже и сейчас был порядок. Уж не ему-ли Россия не помогала. Но он ...Гуцул сияет после...
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  • Любовь Кузьмина
    Неправильно Путин говорит, мол Россия не хочет войны. Лучше было бы, если ничего не говорил.Израиль негодует....

России нужен Сталинград ?!

России нужен Сталинград ?!

12K прочитали Вопрос на Прямую линию Президента России В.В. Путина. Уважаемый Владимир Владимирович! В 2011 году, когда обсуждался вопрос останется ли Волгоград в списке городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года, Вы сказали: "Волгоград точно останется в заявке.

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