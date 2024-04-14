России нужен Сталинград ?!

12K прочитали Вопрос на Прямую линию Президента России В.В. Путина. Уважаемый Владимир Владимирович! В 2011 году, когда обсуждался вопрос останется ли Волгоград в списке городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года, Вы сказали: "Волгоград точно останется в заявке.