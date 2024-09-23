В рамках Дней Крыма в Республике Беларусь подписали ряд соглашений в разных сферах

В рамках Дней Крыма в Республике Беларусь подписали ряд соглашений в разных сферахНа заседании совместной рабочей группы представители Крыма и Беларуси о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях сформировали и перечни товаров, которые могут предложить друг другу регио.