Димитрис Итудис: «ЦСКА – жесткая команда, мы должны противостоять агрессивности соперников»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги домашнего матча Евролиги против «Баварии» (77:74). «Даже при «-13» мы продолжали верить, знали, что можем сыграть иначе, точно не так, как в первой половине.
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