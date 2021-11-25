Димитрис Итудис: «ЦСКА – жесткая команда, мы должны противостоять агрессивности соперников»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги домашнего матча Евролиги против «Баварии» (77:74). «Даже при «-13» мы продолжали верить, знали, что можем сыграть иначе, точно не так, как в первой половине.

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