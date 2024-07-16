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Нескучные технологии

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Электросамокаты будут отслеживать по номерам и радиометкам

В самом ближайшем времени беззаботная жизнь владельцев электрических самокатов заметно усложнится. Они будут обязаны получить и использовать во время поездок на этих СИМ не только индивидуальные номерные знаки, но и радиочастотные метки, чтобы у контролирующих органов была возможность отслеживать их местоположение в режиме реального времени.

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