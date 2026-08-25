Авторынок России завален подделками. Цифры тревожат: Как не нарваться на контрафакт, сказал эксперт

Авторынок России буквально завален подделками. Цифры, приведённые в свежем исследовании, тревожат. Как не нарваться на контрафакт или, по крайней мере, минимизировать риски, сказал автоэксперт Вячеслав Лысаков.
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