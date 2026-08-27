Успение Пресвятой Богородицы 28 августа, что означает великий праздник

Успение Пресвятой Богородицы 2026: какого числа отмечают, история праздника, традиции и запреты. Узнайте, почему 28 августа называют "Богородичной Пасхой" и что символизирует голубое облачение священников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии