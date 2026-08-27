НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

504 подписчика

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа, что означает великий праздник

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа, что означает великий праздник

Успение Пресвятой Богородицы 2026: какого числа отмечают, история праздника, традиции и запреты. Узнайте, почему 28 августа называют "Богородичной Пасхой" и что символизирует голубое облачение священников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии