Врач назвала 3 продукта, которые однозначно не стоит себе запрещать

Екатерина Волкова рассказала о "запрещённых" продуктах, которые на самом деле полезныМногие считают, что поскольку сливочное масло является источником насыщенных жиров, его следует исключить из рациона или хотя бы минимизировать употребление.
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