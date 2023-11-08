"РГ": из российских автосалонов исчезли модели Skoda Rapid и Hyundai Solaris

В российских автосалонах закончились такие популярные модели, как Skoda Rapid и Hyundai Solaris. Об этом в интервью "российской газете" заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
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