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Украинский токсичный актив: Запад ищет новую стратегию

Украинский токсичный актив: Запад ищет новую стратегию

Использованы материалы: REUTERS/Oleg Petrasiuk, REUTERS/Benoit Tessier То, что в быту зовут "чемодан без ручки: нести тяжко – выбросить жаль", деловые люди называют "токсичный актив" и считают нужным от него избавляться чем поскорей – фиксировать убыток.

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