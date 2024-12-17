Украинский токсичный актив: Запад ищет новую стратегию

Использованы материалы: REUTERS/Oleg Petrasiuk, REUTERS/Benoit Tessier То, что в быту зовут "чемодан без ручки: нести тяжко – выбросить жаль", деловые люди называют "токсичный актив" и считают нужным от него избавляться чем поскорей – фиксировать убыток.