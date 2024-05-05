Джордж Расселл: «Мы перестарались с поиском решений прошлогодних проблем машины – и пришли от одной крайности к другой»

Расселл рассказал о текущих проблемах с болидом «Мерседеса». Британец считает, что в стремлении устранить слабые стороны прошлогодней машины, в «Мерседесе» зашли слишком далеко и в итоге, добившись успеха с изначальной задачей, нивелировали сильные стороны болида в других областях.