НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Джордж Расселл: «Мы перестарались с поиском решений прошлогодних проблем машины – и пришли от одной крайности к другой»

Расселл рассказал о текущих проблемах с болидом «Мерседеса». Британец считает, что в стремлении устранить слабые стороны прошлогодней машины, в «Мерседесе» зашли слишком далеко и в итоге, добившись успеха с изначальной задачей, нивелировали сильные стороны болида в других областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх