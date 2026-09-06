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Царьград

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"Теперь главное - чтобы заработало": Путин поддержал идею Львовой-Беловой о льготной ипотеке для многодетных при покупке собственного дома

"Теперь главное - чтобы заработало": Путин поддержал идею Львовой-Беловой о льготной ипотеке для многодетных при покупке собственного дома

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой о снижении льготной ипотечной ставки для многодетных семей, которые хотят купить или построить собственный дом.

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