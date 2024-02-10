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Певец Иракли, которого снова не пустили в Молдавию, заявил, что оспорит отказ в суде

Певец Иракли, которого снова не пустили в Молдавию, заявил, что оспорит отказ в суде

Певца грузинского происхождения, экс-участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалава снова не пустили в МолдавиюРусский певец Иракли должен был выступить в одном из кишинёвских клубов, но его не впустили в страну.

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